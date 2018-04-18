Ещё
СМИ сообщили об уходе подлодки ВМС США от российской субмарины перед ударом по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили об уходе подлодки ВМС США от российской субмарины перед ударом по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Американская подлодка класса «Вирджиния» «Джон Уорнер» перед нанесением удара по Сирии уклонилась от российской субмарины, которая «охотилась» за ней и британской подводной лодкой, заявили СМИ со ссылкой на эксперта Брайана Кларка.
По его словам, «Джон Уорнер» смог уйти от российской подлодки. Кларк отметил, что эта операция позволит американским военным получить информацию о способностях такого конкурента, как Россия, противостоять США, сообщает USNI.
Кроме того, издание утверждает, что американские ракеты JASSM-ER запустили также с двух бомбардировщиков B-1B, которые оказались вне пределов досягаемости российских систем ПВО. Все эти ракеты якобы достигли своих целей.
Для B-1B, как и для «Джона Уорнера», эта операция была боевым дебютом.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сообщениях британских СМИ, которые заявили о якобы игре российской подлодки в «кошки-мышки» с британской субмариной. Именно действия российских военных кораблей якобы сорвали удар британской АПЛ по Сирии, однако реальная причина связана, скорее всего, с проблемами самого флота Соединенного Королевства.
Эксперты заметили, что сам факт преследования не был чем-то необычным. Более того, судя по утверждениям британских СМИ, преследованием занимались российские дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка» или ее более ранняя модификация «Палтус». Британская подлодка, как и американская «Джон Уорнер» — атомные. Эксперты отмечали, что у АПЛ скорость выше, и дизельная подлодка не в состоянии долго преследовать атомную. Преследование могло бы продолжаться не более часа, что ставит под сомнение всю серьезность ситуации, о которой пишут британские и американские СМИ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин поговорил с Нетаньяху об ударе Израиля по Сирии Литоральные корабли ВМС США признали «кучей мусора» Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением84
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США304
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»10
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение