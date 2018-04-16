Афганские военные ликвидировали 31 боевика ИГ 

Кабул, 16 апреля /Синьхуа/ — За прошедшие двое суток в ходе военной операции в провинции Джузджан на севере Афганистана военные страны ликвидировали 31 боевика экстремистской группировки «Исламское государство». Эту информацию подтвердил 15 апреля представитель провинциальной администрации.
Он заявил, что к проведению операции были привлечены военно-воздушные силы и специальные подразделения страны. Среди убитых — три местных командира, три боевика-иностранца, также не менее 16 боевиков ИГ получили ранения. —0—