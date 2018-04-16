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СМИ рассказали об игре российских субмарин с британской подлодкой в «кошки-мышки»
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СМИ рассказали об игре российских субмарин с британской подлодкой в «кошки-мышки» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские субмарины и военные корабли втянули британскую ударную подводную лодку в «игру в кошки-мышки», заявили британские СМИ со ссылкой на свои источники в военных кругах.
По данным The Times, инцидент произошел в Восточном Средиземноморье в то время, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «принимала решение об ударе по Сирии». Утверждается, что подлодку Королевских ВМС с крылатыми ракетами на борту преследовала одна или две российские субмарины. На западе их прозвали за «необычайную трудность обнаружения» «Черными дырами», передает RT текст статьи Times.
Поиском британской подлодки также занимались, как утверждает издание, два российских фрегата и одно противолодочное воздушное судно. Чтобы избежать обнаружения, подлодка класса Astute «потратила несколько дней», пишет издание.
Times называет инцидент первой «подводной дуэлью», состоявшейся незадолго до нанесения военного удара.
Утверждается, что британское судно прикрывал американский флот, направивший в Средиземноморье патрульный самолет P-8, чтобы установить слежку за российскими силами.
«Охоту», считает издание, вели российские подлодки проекта «Палтус», которые действуют с базы в Тартусе. Два дизельных генератора и электрический двигатель позволяют им действовать с исключительной скрытностью, пишут британские журналисты. Также корабли могут нести торпеды, крылатые и противолодочные ракеты.
У британской подлодки ограниченная огневая мощь — не более 20 ракет Tomahawk. В нанесении удара британская субмарина не участвовала.
Отметим, что все британские ракеты, запущенные по Сирии, были в итоге сбиты. Все они были пущены с самолетов Tornado. Американцы запустили ракеты с подводной лодки.
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