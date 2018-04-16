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Более тысячи военных отработали новые методы ведения боя на полигоне в Северной Осетии
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Более тысячи военных отработали новые методы ведения боя на полигоне в Северной Осетии 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии отработали на полигоне Тарское в Северной Осетии новые методы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.
"В ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой в интересах мотострелков, в частности, организовано взаимодействие с расчетами ОТРК «Искандер М» и авиацией — вертолетными парами Ми-35 и звеном штурмовиков Су-25СМ3", — сказал офицер пресс-службы.
Он уточнил, что в учениях были задействованы около тысячи военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки Т-73Б3, гаубичную и реактивную артиллерию.
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