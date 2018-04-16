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Опубликовано видео первого полета украинской копии Ми-2
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Опубликовано видео первого полета украинской копии Ми-2 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Украине совершил первый полет вертолет МСБ-2 «Надiя», произведенный компанией «Мотор Сич».
Вертолет поднялся в воздух в Запорожье. Это произошло после того, как «Мотор Сич» смог сертифицировать вертодром для испытания техники. Сам вертолет пока не прошел сертификацию, сообщает 061.ua.
МСБ-2 — это, как утверждают на Украине, «модернизированная» версия Ми-2, которая на 70% «состоит из композита». Из салона вертолета также убран расходный бак.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «новом украинском вертолете», который на самом деле является переделкой советского Ми-2.
Эксперты отмечали, что это старый вертолет, который снят с производства, авторские права на него обнулились, и украинцы могут заново его сертифицировать «как новое изделие с новым двигателем и новыми приборами».
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