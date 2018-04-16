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В Крыму уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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В Крыму уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны 

RT на русском 1 час назад
Сапёры нашли и уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в районе аэропорта Бельбек, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Речь идёт о фугасных миномётных минах, артиллерийских снарядах, ручных гранатах и стрелковых боеприпасах.
Работы продолжались три месяца. В общей сложности специалисты очистили 130 га прилегающей к аэродрому местности.
В 2017 году Nation News сообщало, что на шоссе Авиаторов в Волгограде нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
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