В Крыму уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Работы продолжались три месяца. В общей сложности специалисты очистили 130 га прилегающей к аэродрому местности.

Речь идёт о фугасных миномётных минах, артиллерийских снарядах, ручных гранатах и стрелковых боеприпасах.

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