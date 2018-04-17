Российские военные обнаружили в сирийской Думе химлабораторию

Сирии Российские военные нашли в городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие: там есть компоненты для производства иприта и баллон с хлором. Об этом заявил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Александр Родионов в эфире телеканала «Россия 24».

«При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия», — сообщил военный. «Обнаружены вещества такие как: тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта», — сказал офицер. «Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — сообщил Родионов.