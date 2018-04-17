Ещё
Российские военные обнаружили в сирийской Думе химлабораторию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Российские военные обнаружили в сирийской Думе химлабораторию 

BFM.RU 47 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Российские военные нашли в городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие: там есть компоненты для производства иприта и баллон с хлором. Об этом заявил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов в эфире телеканала «Россия 24».
«При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия», — сообщил военный. «Обнаружены вещества такие как: тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта», — сказал офицер. «Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — сообщил Родионов.
BFM.RU: последние новости
Удар по Сирии: что решат Трамп и союзники? Слитки золота пробили дно самолета в аэропорту «Домодедово» РКК «Энергия» разработает дешевую многоразовую модификацию ракеты «Союз-5»
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым попадет на украинские деньги159
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО508
Украинский космос оказался под угрозой из-за США92
Макрон назвал себя «ровней Путину»358
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение