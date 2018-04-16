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LIVE: запуск ракеты «Рокот» со спутником Sentinel-3B
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LIVE: запуск ракеты «Рокот» со спутником Sentinel-3B 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Старт произведут с космодрома Плесецк. Запуск европейского спутника дистанционного зондирования планировали раньше, однако в конечном счете его назначили на конец апреля.
Спутник является частью семейства Sentinel-3. Это космические аппараты для дистанционного зондирования Земли ЕКА, созданные в рамках проекта GMES. Спутники этого типа предназначены для оперативного мониторинга океана, суши и ледяного покрова в течение 20 лет. Первый аппарат Sentinel-3 — Sentinel 3A — запустили в 2016 году.
«Рокот» является жидкостной трехступенчатой ракетой-носителем легкого класса. Ее спроектировал Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева. В основе конструкции лежит межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ.
Первый запуск ракеты по суборбитальной траектории произвели 20 ноября 1990 года. Всего осуществили 26 пусков ракет-носителей этого типа.
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