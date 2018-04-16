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Со дна Баренцева моря подняли американский танк Sherman
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Со дна Баренцева моря подняли американский танк Sherman 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Из Мурманска во Владивосток на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи боевую машину уже доставил военно-транспортный Ил-76. Машина доставлена во Владивосток для восстановления в одной из военных лабораторий. Выглядит танк сейчас не слишком парадно. Это неудивительно после более чем 70 лет, проведенных на глубине 50 метров.
После реконструкции танк будет участвовать в торжествах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Приморском крае.
В марте 1945 года союзнический транспорт был потоплен немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив. Помимо танков, сухогруз перевозил в СССР зенитки, боеприпасы, одежду и обувь, которые ушли на дно вместе с сухогрузом.
В прошлом месяце «Шерман» был поднят водолазами Северного флота. Операцию проводили с соблюдением мер безопасности, ведь вокруг техники лежали сотни снарядов, которые могли взорваться от малейшего прикосновения.
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