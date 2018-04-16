Тягач для самолетов на базе танка Т‑72 закупят в аэропорт «Домодедово»

Гражданская версия спецмашины на базе танка Т-72 появится в московском аэропорту «Домодедово» , говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Московский аэропорт «Домодедово» заключил контракт с дочерним предприятием Уралвагонзавода на поставку бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Это будет гражданская версия спецмашины на базе танка Т-72 (БРЭМ-1). «Домодедово» — первый и пока единственный аэропорт в стране, который закупит подобную технику», — говорится в сообщении.

Андрей Грюканов, руководитель отдела обеспечения транспортных средств Domodedovo Airport Handling (предприятия, осуществляющего наземное обслуживание в аэропорту «Домодедово»), отметил, что технические характеристики БРЭМ-1 обеспечивают оперативность и эффективность эвакуационных мероприятий: машина уникальна и приспособлена к работе практически в любых условиях.

«Это позволяет в том числе проводить эвакуационные работы, которые требуют усилия вытягивания более 125 тонн. Таким образом, новая БРЭМ способна вытянуть даже широкофюзеляжный двухпалубный самолет из грунта, отдаленного от твердого искусственного покрытия», — добавил Грюканов.

Приобретение проводится в рамках обновления парка аэродромного спецтранспорта «Домодедова». В 2016 году аэропорт уже закупил комплект аварийно-спасательного оборудования (АСО) для эвакуации воздушных судов всех типов. Комплект АСО предназначен, в том числе для работы в сложных условиях, например, на разных типах мягкого грунта, песке, глине, суглинке или на болотистых участках.