Корвет Балтийского флота «Сообразительный» провёл артиллерийские стрельбы в море

Помимо выполнения огневых задач, был организован ряд корабельных учений — по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, а также противодиверсионной обороне.

Корвет Балтийского флота «Сообразительный» в рамках плановой боевой учебы выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням.

В морском полигоне Балтийского флота экипаж корабля провел ряд корабельных учений с отработкой морских элементов подготовки, задач по артиллерийской подготовке и защите корабля при отражении ударов вероятного противника. В общей сложности, моряки выполнили порядка 10 боевых упражнений с практической стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов АК-630 и А-190 в рамках корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводным кораблём условного противника. В качестве мишеней были использованы буксируемые и поплавковые щиты.

Кроме того, экипаж корвета отработал учение по противовоздушной обороне корабля в море с применением артиллерийского комплекса.

Помимо выполнения огневых задач, был организован ряд корабельных учений — по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, а также противодиверсионной обороне.