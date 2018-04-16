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Корвет Балтийского флота «Сообразительный» провёл артиллерийские стрельбы в море
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Корвет Балтийского флота «Сообразительный» провёл артиллерийские стрельбы в море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо выполнения огневых задач, был организован ряд корабельных учений — по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, а также противодиверсионной обороне.
Корвет Балтийского флота «Сообразительный» в рамках плановой боевой учебы выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням.
В морском полигоне Балтийского флота экипаж корабля провел ряд корабельных учений с отработкой морских элементов подготовки, задач по артиллерийской подготовке и защите корабля при отражении ударов вероятного противника. В общей сложности, моряки выполнили порядка 10 боевых упражнений с практической стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов АК-630 и А-190 в рамках корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводным кораблём условного противника. В качестве мишеней были использованы буксируемые и поплавковые щиты.
Кроме того, экипаж корвета отработал учение по противовоздушной обороне корабля в море с применением артиллерийского комплекса.
Помимо выполнения огневых задач, был организован ряд корабельных учений — по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, а также противодиверсионной обороне.
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