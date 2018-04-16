К институту Росатома присоединят бюро разработки бортовых систем

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро „Марс“ (входит в госкорпорацию „Росатом“ ) будет присоединено к одному из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса Росатома Всероссийскому научно-исследовательскому институту автоматики имени Духова ( ВНИИА , Москва).

Подготовленный Росатомом проект соответствующего указа президента РФ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

»После реорганизации объединенный институт сохранит наименование «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова» и будет правопреемником имущественных прав и обязанностей ФГУП МОКБ «Марс», — отмечается в пояснительной записке к проекту указа.

Ранее в 2013 году в рамках реорганизации ВНИИА к институту президентским указом были присоединены также входившие в состав Росатома Институт стратегической стабильности и Конструкторское бюро автотранспортного оборудования.

МОКБ «Марс» было создано в 1955 году как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления. На предприятии в разные годы были созданы астронавигационные системы управления для межконтинентальной крылатой ракеты «Буря», стратегических бомбардировщиков Ту-95М, Ту-160, система автоматической посадки орбитального корабля «Буран», системы управления разгонным блоком «Бриз-М» для ракет-носителей «Протон-К», «Протон-М». Также созданы системы управления для многих спутников. В 2017 году по указу президента РФ МОКБ «Марс» было передано в Росатом из госкорпорации «Роскосмос»

Основные направления работы ВНИИА имени Духова — разработка ядерных боеприпасов и их неядерных компонентов, систем подрыва ядерных зарядов, аппаратуры регистрации ядерных взрывов. ВНИИА также занимается созданием обычных боеприпасов и их компонентов, разработкой и производством на базе ядерных технологий медицинской и геологической аппаратуры, систем управления АЭС и ТЭС и др.