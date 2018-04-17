Таких аппаратов на Украине еще не было: кадры полета первого украинского вертолета

Первый украинский вертолет поднялся в небо в понедельник, 16 апреля. МСБ-2 — «Надежда» («Надія») — это модернизированная версия Ми-2, на 70% он состоит из композитных материалов, расходный бак убран из салона.

Для испытаний вертолета построили специальную площадку, и на днях она получила спецсертификат. Испытания новинки завершатся до конца текущего года, и если все пойдет по плану, то совсем скоро «Надія» выйдет в серийное производство. Что касается технических характеристик, то «Надія» может развивать скорость до 220км\ч, максимальная дальность полетов без дозаправки — 1000 км. Вертолет может поднимать больше тонны груза при своем весе в четыре тонны.

Разработчики убедительно заявили, что вертолетов такого класса на Украине еще не было. Вертолет может вместить 7 пассажиров, он намного дешевле в обслуживании и является экономически выгодным, чем его мировые аналоги.

МСБ-2 разработан предприятием «Мотор сич» , он был презентован в прошлом году 19 августа на Чемпионате Украины по вертолетному спорту. К слову сказать, разработчики предусмотрели модификацию машины для нужд силовых структур, в том числе ГСЧС и санитарной авиации.

Напомним, новенькие украинские вертолеты SL-231 Scout привели в восторг соцсети. Ранее сообщалось, как украинский самолет-гигант АН-124-100 «Руслан» стал звездой одного из самых популярных американских сериалов.