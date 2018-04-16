Зенитчики ЦВО отразили атаку крылатыми ракетами условного противника на учении под Астраханью

Для выполнения поставленных задач были выполнены около 25 учебных пусков из ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М», ранее переброшенных на полигон Капустин Яр из мест дислокации в Пензенской и Оренбургской областях.

Зенитчики 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учения успешно отразили ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт, развернутый на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

Для отражения атаки были выполнены около 25 зачетно-учебных пусков из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М», ранее переброшенных на учение из Пензенской и Оренбургской областей.

В ходе выполнения поставленных задач расчеты зенитных комплексов малой и средней дальности также отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, по обнаружению воздушных целей и ранжированию их по степени опасности.