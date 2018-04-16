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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке
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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
На его борту находятся более 200 курсантов Военно-морского института, которым представилась возможность пройти штурманскую практику в различных климатических зонах и широтах морей и океанов.
Учебный корабль «Перекоп» ВМФ России с 18 по 22 апреля совершит деловой заход в порт Коломбо (Шри-Ланка) по плану дальнего похода из Севастополя во Владивосток.
В настоящее время «Перекоп» идет по утвержденному курсу в юго-восточной части Аравийского моря. С начала дальнего похода корабль прошел около 3800 морских миль. Техническая и материальная часть корабля функционируют в штатном режиме. На борту учебного корабля находятся более 200 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) ВУНЦ ВМФ России, которым представилась возможность пройти морскую штурманскую практику в различных климатических зонах и широтах морей и океанов.
Двухмесячный дальний поход учебного корабля с Черноморского на Тихоокеанский флот осуществляется по плану Главного командования ВМФ с целью прохождения морской практики курсантами военно-морских образовательных учреждений. Поход стал первым в истории дальних походов Военно-морского института с точки зрения географии движения и маршрута.
На борту «Перекопа» курсанты в соответствии с программой практики участвуют во внутрикорабельных учениях по организации всех видов обороны одиночного корабля в море, а также получают практические навыки несения штурманской вахты при движении корабля в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.
Командир похода и руководитель морской практики курсантов ВМИ на период похода –— начальник Военно-морского института контр-адмирал Владимир Соколов.
В ходе двухмесячной практики перед курсантами штурманского факультета 4-го курса ВМИ стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам 2-го курса закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию.
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