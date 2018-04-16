На подмосковном полигоне прошла комплексная репетиция парада Победы 

В Московской области прошла комплексная репетиция парада Победы, сообщает телеканал «Звезда». В ней приняли участие пешие колонны, бронетехника и боевая авиация.
Тренировка состоялась на полигоне в Алабино.
Прохождение парадным строем отработали 33 парадных расчёта пешей колонны и более 130 единиц техники. Завершилась репетиция пролётом авиации.
Ранее Inforeactor сообщал, что парад Победы отрепетируют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге не менее шести раз.
Также стало известно, что аэропорты Московского региона временно закрывали из-за репетиций парада Победы 11 и 13 апреля.