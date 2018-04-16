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С подразделениями армейского корпуса Балтийского флота проводятся плановые тактические учения
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С подразделениями армейского корпуса Балтийского флота проводятся плановые тактические учения 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На нескольких полигонах флота отделения, расчеты и экипажи выполняют комплексы контрольных боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке.
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения в соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота отрабатываются вопросы взаимодействия между подразделениями, управления ими в бою и применения новых способов ведения боевых действий.
На нескольких полигонах флота отделения, расчеты и экипажи выполняют комплексы контрольных боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых — действия подразделения в обороне, наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, противника поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты, танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.
Половина боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.
Рабочие группы штаба Западного военного округа оценивают грамотность действий военнослужащих, точность стрельбы, качество организации всестороннего обеспечения боевых действий и способность командиров принимать целесообразные решения и управлять подразделениями в условиях быстроменяющейся обстановки.
Контрольная проверка объединений, соединений и воинских частей Балтийского флота проводится в несколько этапов и завершится в конце апреля.
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