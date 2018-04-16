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Шведских журналистов уличили во лжи о российских военных учениях
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Шведских журналистов уличили во лжи о российских военных учениях 

Ридус 54 минуты назад
Шведские СМИ вызвали панику среди жителей страны, своеобразно осветив российские военные учения на Балтике, пишет газета Blekinge Lans Tidning.
В частности, у одной из статей был заголовок «Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике». А один из телеканалов провел опрос общественного мнения на тему, как шведам живется во время российских маневров.
Кроме того, некоторые издания сообщали ложную информацию, что Россия проводила военные тренировки в 15 километрах от шведского побережья. Однако это означало бы, что стрельбы велись на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов.
Газета пишет, что это были регулярные и в общем-то небольшие маневры, что не дает повода для истерии.
Учебные стрельбы в южной части Балтийского моря Россия проводила с 4 по 6 апреля. В связи с этим шведские власти предупредили о возможной опасности для судоходства в определенных зонах.
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