Военно-морской политехнический институт произведет набор 10 девушек для обучения по специальности «системы автоматизации управления ВМФ»

При наборе девушек будут реализовываться современные требования по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке, а также высокий показатель ЕГЭ.

В текущем году Военно-морской политехнический институт Военного учебно-научного центра ВМФ произведет набор 10 девушек для обучения по специальности «системы автоматизации управления ВМФ». По оценке руководства института, конкурс составит более 10 человек на место. При наборе девушек будут реализовываться современные требования по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке. Критерием отбора будет являться также высокий показатель Единого государственного экзамена.

В настоящее время на 1, 2, 3 курсах Военно-морского политехнического института, учебный городок которого находится в Петергофе , по специальности «системы автоматизации управления ВМФ» обучаются 30 девушек. 70% из них имеют спортивные разряды. 75% девушек окончили школу с золотой медалью.

В отличие от предыдущих трех наборов в ВМПИ, когда отбор девушек производился как в отделение высшего образования, так и в отделение среднего профессионального образования, с 2018 году руководство Военного учебно-научного центра ВМФ осуществляет набор исключительно в отделение высшего профессионального образования. Это связанно с активным обновлением и оснащением Военно-Морского Флота, как наукоемкого вида Вооруженных Сил, новой техникой, вооружением, радиотехническими средствами и средствами связи.

В Военно-морском политехническом институте девушки постигают весь комплекс знаний по специальности, проходят необходимый курс занятий по борьбе за живучесть и строевую подготовку. В учебном заведении созданы все условия для их комфортного проживания и получения знаний на базе современной учебно-лабораторной базы.