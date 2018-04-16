В Воздушно-космических силах стартует конкурс радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2018»

В соревнованиях примут участие 10 команд и свыше 200 военнослужащих, представляющих подразделения РТВ ВКС, 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) а также высших учебных заведений ПВО на современных РЛС «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет».

Московской области состоится второй этап конкурса среди боевых расчетов радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) «Воздушные рубежи–2018».

В соревнованиях примут участие 10 команд и свыше 200 военнослужащих, представляющих подразделения РТВ ВКС, 1-ю армии ПВО-ПРО (ОсН) а также высших учебных заведений противовоздушной обороны на современных радиолокационных станциях (РЛС) «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет».

В течение недели конкурсантам предстоит совершить многокилометровые марши, преодолевая зараженные участки местности и, отражая нападение диверсионных групп, заступить на боевое дежурство в заданном районе, а также выполнить задачи по обнаружению воздушных целей и выдаче целеуказаний для средств поражения.

Роль условного противника выполнят экипажи истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8, которые будут действовать одиночно и в составе групп, выполнять противоракетные маневры, полеты на малых и предельно малых высотах, а также в плотных строевых порядках, чтобы максимально усложнить обнаружение всех целей.

Второй этап конкурса «Воздушные рубежи-2108» среди боевых расчетов РТВ соединений 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) состоится с 18 по 27 апреля 2018 года.