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Россия и Бельгия займутся сборкой и запуском микроспутников
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Россия и Бельгия займутся сборкой и запуском микроспутников 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российская компания «Главкосмос», Московский авиационный институт (МАИ) и Льежский космический центр (Бельгия) договорились о совместном создании малых спутников, сообщает компания в понедельник.
"Предметом встречи являлся проект по совместной разработке, производству и запуску малых космических аппаратов формата CubeSat. Планируется, что в рамках совместной работы специалисты из Бельгии разработают оптическую полезную нагрузку, работающую в инфракрасном диапазоне. Задачей МАИ станет проектирование, изготовление и наземная отработка платформы малого космического аппарата", — говорится в сообщении.
Главкосмос же будет отвечать за общую координацию работ, а также за запуск аппарата на орбиту на ракете «Союз-2».
Пока речь идет только о создании экспериментального образца «Демонстратор технологий».
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