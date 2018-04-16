Россия и Бельгия займутся сборкой и запуском микроспутников

"Предметом встречи являлся проект по совместной разработке, производству и запуску малых космических аппаратов формата CubeSat. Планируется, что в рамках совместной работы специалисты из Бельгии разработают оптическую полезную нагрузку, работающую в инфракрасном диапазоне. Задачей МАИ станет проектирование, изготовление и наземная отработка платформы малого космического аппарата", — говорится в сообщении.

Главкосмос же будет отвечать за общую координацию работ, а также за запуск аппарата на орбиту на ракете «Союз-2».

Пока речь идет только о создании экспериментального образца «Демонстратор технологий».