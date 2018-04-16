В Керчи снова проведут антитеррористические учения

МВД, МЧС, Керчи продолжаются учения с участием сил ФСБ Минобороны , Черноморского флота и Росгвардии. Об этом сообщил НСН глава городской администрации Сегрей Бороздин.

В рамках учений, которые пройдут 18 апреля, специалисты проверят антитеррористическую защищенность объектов, а также проведут эвакуационные мероприятия. В связи с проводимыми мероприятиями городское Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям призвало население сохранять спокойствие.

Напомним, 4 апреля в городе прошли учения на тему «Пресечение террористических и диверсионных актов на территории МОГО Керчь».