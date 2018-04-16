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В Керчи снова проведут антитеррористические учения
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В Керчи снова проведут антитеррористические учения 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи продолжаются учения с участием сил ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны, Черноморского флота и Росгвардии. Об этом сообщил НСН глава городской администрации Сегрей Бороздин.
В рамках учений, которые пройдут 18 апреля, специалисты проверят антитеррористическую защищенность объектов, а также проведут эвакуационные мероприятия. В связи с проводимыми мероприятиями городское Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям призвало население сохранять спокойствие.
Напомним, 4 апреля в городе прошли учения на тему «Пресечение террористических и диверсионных актов на территории МОГО Керчь».
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