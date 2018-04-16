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Антитеррористические учения пройдут в Керчи 18 апреля
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Антитеррористические учения пройдут в Керчи 18 апреля 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Антитеррористические учения с участием сил ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны, Черноморского флота и Росгвардии пройдут в Керчи в среду, 18 апреля.
Как сообщает НСН, об этом заявил глава городской администрации Сергей Бороздин.
Специалисты проверят антитеррористическую защищённость объектов, проведут эвакуационные мероприятия.
В связи с учениями городское управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям призвало граждан сохранять спокойствие.
Ранее стало известно об учениях в Керчи со 2 по 4 апреля.
Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало о совместных учениях десантников из России и Белоруссии.
RT на русском: последние новости
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