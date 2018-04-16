Антитеррористические учения пройдут в Керчи 18 апреля

МВД, МЧС, Антитеррористические учения с участием сил ФСБ Минобороны , Черноморского флота и Росгвардии пройдут в Керчи в среду, 18 апреля.

Как сообщает НСН, об этом заявил глава городской администрации Сергей Бороздин

Специалисты проверят антитеррористическую защищённость объектов, проведут эвакуационные мероприятия.

В связи с учениями городское управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям призвало граждан сохранять спокойствие.

Ранее стало известно об учениях в Керчи со 2 по 4 апреля.