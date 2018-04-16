В сейме Латвии испугались ракетных учений России в Балтийском море 

Председатель комиссии сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис назвал демонстрацией силы заявление России о предстоящих ракетных учениях в Балтийском море.
В соответствии с международными соглашениями российская сторона информировала Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ РФ с 17 по 19 апреля проведёт ракетные стрельбы. Москва призвала закрыть на этот период воздушное пространство на высоте 20 км в предусмотренной для стрельб зоне в 40 км от береговой линии Латвии.
«Учения объявлены не только в экономической зоне Латвии, но также у берегов Швеции, Дании, Польши. Наши союзники по НАТО располагают более эффективными средствами наблюдения, поэтому благодаря членству в альянсе мы получаем исчерпывающую информацию, какую не могли бы получить, не будучи членом НАТО», — сказал Латковскис.
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс, комментируя ситуацию, заявил, будто «России просто хочется нас попугать — показать, что у них есть оружие и они умеют его применять».