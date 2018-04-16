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С военными медиками спецназа ЮВО проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи при укусах млекопитающих и насекомых
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С военными медиками спецназа ЮВО проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи при укусах млекопитающих и насекомых 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащих обучили навыкам определения показаний к проведению сердечно-лёгочной реанимации, проведения непрямого (закрытого) массажа сердца, искусственной вентиляции лёгких.
С офицерами медицинского подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при укусах змей, клещей и диких животных.
В ходе занятий военнослужащих обучили навыкам определения показаний к проведению сердечно-лёгочной реанимации, проведения непрямого (закрытого) массажа сердца, искусственной вентиляции лёгких.
Специальные занятия проводились с применением различных современных средств медицинской помощи, таких как дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон», вакуумный иммобилизирующий матрац «Кокон», входящий в состав специального ранца РС-05.
Цель занятий — совершенствование навыков военнослужащих по применению комплектно-табельного оснащения и специальной техники медицинской службы.
Всего в занятиях приняли участие около 200 военнослужащих.
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