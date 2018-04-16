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В Крыму проведено учение с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота
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В Крыму проведено учение с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами отработали вопросы по обнаружению условного противника и корректировке огня артиллерии.
На полигоне Опук в Крыму проведено плановое учение с артиллерийскими подразделениями соединений и воинских частей, входящих в состав армейского корпуса Черноморского флота.
После совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря военнослужащие с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами отработали вопросы по обнаружению условного противника и корректировке огня артиллерии.
Артиллеристы в свою очередь сдали нормативы по приведению военной техники к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения боевых действий в условиях применения «противником» средств воздушного нападения и диверсионно-разведывательных групп, а также действия при обороне морского побережья с выполнением артиллерийских стрельб по мишенным позициям.
Данные мероприятия боевой подготовки являются обязательным элементом цикла подготовки артиллерийских подразделений Черноморского флота.
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