В Крыму проведено учение с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота

Военнослужащие с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами отработали вопросы по обнаружению условного противника и корректировке огня артиллерии.

На полигоне Опук в Крыму проведено плановое учение с артиллерийскими подразделениями соединений и воинских частей, входящих в состав армейского корпуса Черноморского флота.

После совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря военнослужащие с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами отработали вопросы по обнаружению условного противника и корректировке огня артиллерии.

Артиллеристы в свою очередь сдали нормативы по приведению военной техники к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения боевых действий в условиях применения «противником» средств воздушного нападения и диверсионно-разведывательных групп, а также действия при обороне морского побережья с выполнением артиллерийских стрельб по мишенным позициям.

Данные мероприятия боевой подготовки являются обязательным элементом цикла подготовки артиллерийских подразделений Черноморского флота.