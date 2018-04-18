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На Черноморском флоте началась плановая тренировка по проверке боевой готовности
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На Черноморском флоте началась плановая тренировка по проверке боевой готовности 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Главная цель мероприятия — совершенствование взаимодействия штабов различных уровней при планировании действий корабельных, авиационных и сухопутных соединений флота в ходе выполнения ими задач по предназначению.
В соответствие с планом подготовки в штабе Черноморского флота прошла тренировка по управлению силами.
Главная цель мероприятия — совершенствование взаимодействия штабов различных уровней при планировании действий корабельных, авиационных и сухопутных соединений флота в ходе выполнения ими задач по предназначению.
В ходе тренировки были отработаны вопросы взаимодействия разнородных сил, чёткого и своевременного обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов при подготовке и выполнении поставленных задач.
Также отработаны вопросы перемещения командования, управления флота в составе подвижных полевых пунктов управления. В ходе совершения марша проведены учения по отражению нападения диверсионных групп условного противника на военную колонну.
Подобные тренировки проводятся регулярно в соответствии с годовым планом деятельности Черноморского флота.
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