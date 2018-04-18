На Черноморском флоте началась плановая тренировка по проверке боевой готовности

Главная цель мероприятия — совершенствование взаимодействия штабов различных уровней при планировании действий корабельных, авиационных и сухопутных соединений флота в ходе выполнения ими задач по предназначению.

В соответствие с планом подготовки в штабе Черноморского флота прошла тренировка по управлению силами.

Главная цель мероприятия — совершенствование взаимодействия штабов различных уровней при планировании действий корабельных, авиационных и сухопутных соединений флота в ходе выполнения ими задач по предназначению.

В ходе тренировки были отработаны вопросы взаимодействия разнородных сил, чёткого и своевременного обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов при подготовке и выполнении поставленных задач.

Также отработаны вопросы перемещения командования, управления флота в составе подвижных полевых пунктов управления. В ходе совершения марша проведены учения по отражению нападения диверсионных групп условного противника на военную колонну.

Подобные тренировки проводятся регулярно в соответствии с годовым планом деятельности Черноморского флота.