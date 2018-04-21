Артисты Драматического театра Черноморского флота покажут «Тартюфа» на фестивале в Самаре 

Выступление состоится 27 апреля на сцене Самарского академического театра драмы им. Горького в рамках проведения Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны».
Артисты Драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева представят свою версию комедии Жана-Батиста Мольера «Тартюф» в постановке заслуженного деятеля искусств Крыма Юрия Маковского.
Выступление состоится 27 апреля на сцене Самарского академического театра драмы им. Горького в рамках проведения Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны».
Именно со спектаклем «Тартюф» артисты Драматического театра Черноморского флота в четвёртый раз стали победителем прошлогоднего фестиваля драматических театров Министерства обороны Российской Федерации «Звездная маска», который проходил на сцене Центрального академического театра Российской Армии.
В настоящее время на сцене флотского театра в Севастополе идут и другие, имеющие успех у зрителей, спектакли — «Стоянка в Нагасаки», «Не покидай меня», «Я жду тебя на Графской».