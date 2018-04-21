Артисты Драматического театра Черноморского флота покажут «Тартюфа» на фестивале в Самаре

Выступление состоится 27 апреля на сцене Самарского академического театра драмы им. Горького в рамках проведения Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны».

Артисты Драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева представят свою версию комедии Жана-Батиста Мольера «Тартюф» в постановке заслуженного деятеля искусств Крыма Юрия Маковского.

Выступление состоится 27 апреля на сцене Самарского академического театра драмы им. Горького в рамках проведения Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны».

Именно со спектаклем «Тартюф» артисты Драматического театра Черноморского флота в четвёртый раз стали победителем прошлогоднего фестиваля драматических театров Министерства обороны Российской Федерации «Звездная маска», который проходил на сцене Центрального академического театра Российской Армии.