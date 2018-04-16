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Стало известно число боевиков, находящихся на территории Афганистана
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Стало известно число боевиков, находящихся на территории Афганистана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл. ), 16 апр — РИА Новости. Около 10 тысяч боевиков, большую часть из которых составляют представители "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка), находятся сейчас на территории Афганистана, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин на встрече со студентами и сотрудниками Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
"После разгрома ИГИЛ* члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы. При этом особое внимание лидерами группировки уделяется странам Центральной Азии… По нашей оценке, на территории Афганистана уже сосредоточено около 10 тысяч боевиков, большинство из которых представители ИГИЛ*, которые не оставили цели создания исламского халифата на территории республик Центральной Азии. Пять тысяч сосредоточены в северных районах Афганистана", — сказал он.
Лапин добавил, что укреплению потенциала ИГИЛ* в Центральной Азии способствует приток с Ближнего Востока сторонников различных радикально-экстремистских организаций, которые «способны по возвращению на родину создать так называемые спящие ячейки и с опорой на местное радикальное население развернуть террористическую деятельность».
Генерал-лейтенант подчеркнул, что радикалы непрерывно проводят мероприятия для вербовки местного населения и его подготовки на территории Афганистана.
Генерал Лапин был назначен командующим войсками ЦВО в конце ноября 2017 года. Ранее он занимал пост начальника штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входят 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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