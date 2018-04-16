Стало известно число боевиков, находящихся на территории Афганистана

"После разгрома ИГИЛ* члены бандформирований из Сирии Ирака перебираются в другие регионы. При этом особое внимание лидерами группировки уделяется странам Центральной Азии… По нашей оценке, на территории Афганистана уже сосредоточено около 10 тысяч боевиков, большинство из которых представители ИГИЛ*, которые не оставили цели создания исламского халифата на территории республик Центральной Азии. Пять тысяч сосредоточены в северных районах Афганистана", — сказал он.

Лапин добавил, что укреплению потенциала ИГИЛ* в Центральной Азии способствует приток с Ближнего Востока сторонников различных радикально-экстремистских организаций, которые «способны по возвращению на родину создать так называемые спящие ячейки и с опорой на местное радикальное население развернуть террористическую деятельность».

Генерал-лейтенант подчеркнул, что радикалы непрерывно проводят мероприятия для вербовки местного населения и его подготовки на территории Афганистана.

Генерал Лапин был назначен командующим войсками ЦВО в конце ноября 2017 года. Ранее он занимал пост начальника штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входят 201-я военная база на территории Таджикистана , объединенная военная база в Киргизии , а также подразделения на территории Казахстана

*Террористическая организация, запрещенная в России