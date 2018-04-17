Впервые за 100 лет на крейсере «Аврора» совершена Божественная литургия

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На крейсере «Аврора», в храме Николая Мирликийского, 15 апреля впервые за 100 лет была совершена Божественная литургия, говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

Богослужение возглавил настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице Санкт-Петербурга, председатель комиссии Общественной палаты РФ по благотворительности протоиерей Александр Ткаченко. За литургией молились воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.

"У этих людей есть твердое христианское православное мировоззрение, и они пришли на службу, потому что молитва Богу является важной частью их внутренней духовной жизни", — сказал Ткаченко.

По словам священника, теперь службы в храме на крейсере «Аврора» будут проходить регулярно.

"Это, конечно, не приходской храм, туда не могут приходить все жители. Это храм, находящийся на борту боевой единицы, корабля Балтийского флота. В основном, в службах будут принимать участие члены экипажа и командование корабля, а также воспитанники Нахимовского морского училища", — рассказал протоиерей.

Комментируя историческое значение первой за 100 лет литургии на крейсере «Аврора», отец Александр назвал прошедшую службу актом исторического примирения. «С „Авророй“ ассоциировалось начало революции. Во время литургии совершается молитва поминовения всех — и тех, кто был на стороне красных, и тех, кто был на стороне белых, и тех, кто видел будущее страны в продолжении прежнего строя, и тех, кто хотел изменить строй. Наверное, для православных людей это является актом исторического примирения людей разных взглядов и разных сословий».