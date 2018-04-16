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Учения по пожарной безопасности прошли в торговом комплексе «Перово-Молл»
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Учения по пожарной безопасности прошли в торговом комплексе «Перово-Молл» 

Управа района Новогиреево 15 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
В торговом комплексе «Перово-Молл», расположенном по адресу: улица Перовская, дом 61А, состоялись учения по безопасности при пожаре для инженерно-технического персонала торгового центра, представителей магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения.
Мероприятие состоялось по инициативе управы района Новогиреево и руководства торгового комплекса «Перово-Молл».
Как сообщил корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» заместитель главы управы района Новогиреево Игорь Шевляков, участники учений потренировались в теоретической и практической части обеспечения пожарной безопасности в торговом комплексе.
Расчёт пожарно-спасательной части № 5 обследовал в ходе учений инженерно-технические системы здания, сети внешнего и внутреннего водоснабжения, состояние эвакуационных выходов и системы пожарной сигнализации.
Главный инженер ТК «Перово-Молл» вместе с инспектором государственного пожарного надзора показал сотрудникам торгового комплекса основные способы борьбы c огнём при помощи огнетушителей и других средств пожаротушения, имеющихся в здании. Большое внимание было уделено вопросам проведения эвакуации людей из здания, а также действиям сотрудников охраны в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На учениях также отработали организацию управления ситуацией и взаимодействие районных и окружных служб.
Фото предоставлено управой района Новогиреево.
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