Россия хотела нас напугать, но мы показали «спокойную силу»

России просто хочется нас попугать — показать, что у них есть оружие и они умеют его применять», — заявил телеканалу LNT бывший президент Латвии Валдис Затлерс , комментируя заявленные Россией, но в реальности не состоявшиеся ракетные стрельбы в латвийской эксклюзивной экономической зоне Балтийского моря.

Затлерс подчеркнул, что угрозы военного вторжения российских войск в Латвию нет. «Мы сумели спокойно отреагировать на провокации страны-соседа, показав таким образом свою силу», — уверен экс-президент.

Бывший глава государства также выразил мнение, что «тактика запугивания стран Балтии» может сыграть против самой России, приведя к тому, что Швеция Финляндия также вступят в НАТО . Тогда, по его словам, Балтийское море «станет морем НАТО, морем настоящего спокойствия».

Как уже ранее сообщалось, Военно-морской флот России заявил, что с 4 по 6 апреля будут проведены испытания ракет над Латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии ничего чрезвычайного не зафиксировали, НВС продолжают работать в повседневном режиме и отслеживать ситуацию.

АО Latvijas Gaisa satiksme (LGS) 4 и 5 апреля тоже не наблюдало ничего чрезвычайного в испытаниях российских ракет над Балтийским морем, подтвердил агентству LЕТА его представитель Арнис Лапиньш.

По его словам, это связано с тем, что латвийской стороне ранее удалось договориться с российской о перемещении зоны ракетных испытаний в менее загруженный воздушным сообщением район.