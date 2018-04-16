Подсветку для ракеты «Союз» на проспекте Ленина смонтируют в 2018 году

Памятный комплекс ракеты-носителя оснастят подсветкой. Работы запланированы на 2018 год. Об этом 63.ru сообщили в департаменте культуры и молодежной политики.

— Проект подсветки ракеты «Союз» на проспекте Ленина пока не готов. В скором времени департамент планирует провести торги, чтобы выбрать подрядчика для проведения работ, — рассказали в департаменте культуры и молодежной политики.