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Подсветку для ракеты «Союз» на проспекте Ленина смонтируют в 2018 году
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Подсветку для ракеты «Союз» на проспекте Ленина смонтируют в 2018 году 

63.ru 53 минуты назад
Фото: 63.ru
Памятный комплекс ракеты-носителя оснастят подсветкой. Работы запланированы на 2018 год. Об этом 63.ru сообщили в департаменте культуры и молодежной политики.
— Проект подсветки ракеты «Союз» на проспекте Ленина пока не готов. В скором времени департамент планирует провести торги, чтобы выбрать подрядчика для проведения работ, — рассказали в департаменте культуры и молодежной политики.
Памятник ракете в Самаре установили в честь юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Это реальный «Союз», изготовленный на самарском заводе «Прогресс» для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. Высота ракеты вместе со зданием музея составляет 68 метров, вес — 20 тонн.
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