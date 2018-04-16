Связисты ЮВО провели в Дагестане радиотренировку на средствах связи нового поколения

Особое внимание уделялось организации радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

С подразделениями связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Дагестан , проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.

Была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры на модернизированных командно-штабных машинах Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».

Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил при помощи портативных станций спутниковой связи «Белозер».

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.

Всего на тренировку привлекалось более 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц средств связи.