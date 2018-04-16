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Связисты ЮВО провели в Дагестане радиотренировку на средствах связи нового поколения
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Связисты ЮВО провели в Дагестане радиотренировку на средствах связи нового поколения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание уделялось организации радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».
С подразделениями связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Дагестан, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.
Была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры на модернизированных командно-штабных машинах Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».
Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил при помощи портативных станций спутниковой связи «Белозер».
Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.
Всего на тренировку привлекалось более 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц средств связи.
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