В Индии заинтересовались омской огнемётной системой

Индии в городе Ченнаи прошла выставка Defexpo India 2018. Во время выставки министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман заинтересовали российские огнемётные системы, в частности, привлекла ТОС-1А. Об этом сообщает ТАСС.

Систему ТОС-1А выпускают на заводе «Омсктрансмаш» , который входит в структуру «Уралвагонзавода» . ТОС-1А «Солнцепёк» «Омсктрансмаша»— это модификация ТОС-1 «Буратино», тяжёлой огнеметной системы залпового огня на базе танка Т-72.

Отметим, что сейчас на омском заводе разрабатывают огнемётную систему нового поколения, которая будет оснащена колесным шасси для передвижения в пустынной местности.