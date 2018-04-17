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В Индии заинтересовались омской огнемётной системой
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В Индии заинтересовались омской огнемётной системой 

АиФ-Омск 36 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Индии в городе Ченнаи прошла выставка Defexpo India 2018. Во время выставки министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман заинтересовали российские огнемётные системы, в частности, привлекла ТОС-1А. Об этом сообщает ТАСС.
Систему ТОС-1А выпускают на заводе «Омсктрансмаш», который входит в структуру «Уралвагонзавода». ТОС-1А «Солнцепёк» «Омсктрансмаша»— это модификация ТОС-1 «Буратино», тяжёлой огнеметной системы залпового огня на базе танка Т-72.
Отметим, что сейчас на омском заводе разрабатывают огнемётную систему нового поколения, которая будет оснащена колесным шасси для передвижения в пустынной местности.
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