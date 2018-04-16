В ТЦ «Иридиум» проверили на готовность к ликвидации пожаров

На минувшей неделе на территории торгово-развлекательного центра «Иридиум» в Зеленограде прошло пожарно-тактическое учение на тему: «Тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей».

Во время пожарно-тактических учений присутствовали работники Управления МЧС по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по Москве , Управления Зеленоградского АО Департамента ГОЧСиПБ, а также представители префектуры ЗелАО, работники управы района Силино и сотрудники объектов округа, где люди массово пребывают ежедневно.

На пожарно-тактических учениях практическим методом был отработан порядок действий персонала торгово-развлекательного центра при возникновении пожара. На учениях проверялось умение сотрудников ТРЦ пользоваться средствами пожаротушения. Проверке подверглась работа штаба пожаротушения и оперативной группы МГСЧС Зеленограда, а также работа штатного беспилотного летательного аппарата. Администрация ТРЦ «Иридиум», в свою очередь, во время учений совершенствовала свои навыки в ликвидации пожара.