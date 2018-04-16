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В ТЦ «Иридиум» проверили на готовность к ликвидации пожаров
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В ТЦ «Иридиум» проверили на готовность к ликвидации пожаров 

Префектура Зеленоградского административного округа 38 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На минувшей неделе на территории торгово-развлекательного центра «Иридиум» в Зеленограде прошло пожарно-тактическое учение на тему: «Тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей».
Во время пожарно-тактических учений присутствовали работники Управления МЧС по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по Москве, Управления Зеленоградского АО Департамента ГОЧСиПБ, а также представители префектуры ЗелАО, работники управы района Силино и сотрудники объектов округа, где люди массово пребывают ежедневно.
На пожарно-тактических учениях практическим методом был отработан порядок действий персонала торгово-развлекательного центра при возникновении пожара. На учениях проверялось умение сотрудников ТРЦ пользоваться средствами пожаротушения. Проверке подверглась работа штаба пожаротушения и оперативной группы МГСЧС Зеленограда, а также работа штатного беспилотного летательного аппарата. Администрация ТРЦ «Иридиум», в свою очередь, во время учений совершенствовала свои навыки в ликвидации пожара.
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