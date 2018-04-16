В Бурятии стартовало тактическое учение с мотострелковыми подразделениями ВВО

С воздуха их будут прикрывать при решении поставленных задач экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24, а также штурмовиков Су-25 армейской авиации округа.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения в Республике Бурятия на специализированном учебно-тренировочном комплексе Бурдуны стартовало тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в заданный район, где заняли позиции для ведения обороны. Были отработаны нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи, тылового обеспечения.

Подавлять превосходящие силы условного противника будут экипажи танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», военнослужащие артиллерийских подразделений с применением ствольной артиллерии различного калибра, в том числе гаубиц «Мста».

Прикрывать подразделения от ударов с воздуха будут расчеты зенитных установок «Шилка», а также комплексов РЭБ, особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками условного противника.

В ходе одного из практических эпизодов учения военнослужащие подразделений войск РХБ защиты отработают задачи по установке дымовых завес для осуществления прикрытия маневров войск.

Поддержку с воздуха окажут летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-24, а также штурмовики Су-25.