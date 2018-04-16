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В Амурской области в ходе весенней призывной компании будет направлено в войска около 1000 новобранцев
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В Амурской области в ходе весенней призывной компании будет направлено в войска около 1000 новобранцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подавляющая часть молодого пополнения из Приамурья будут проходить военную службу на территории дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа.
Около 1000 новобранцев из Амурской области запланировано направить в войска для прохождения военной службы по призыву в рамках весенней призывной кампании 2018 года. Первые из них отправятся к месту службы в середине мая.
Подавляющая часть молодого пополнения из Приамурья будут проходить военную службу на территории дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа. Служить в воинских частях на территории Амурской области останется около 200 новобранцев.
Основной особенностью призывной компании является возвращение права на медицинское освидетельствование для граждан призывного возраста, освобожденных ранее от прохождения службы по заболеваниям. Молодые люди не старше 27 лет могут повторно пройти медицинскую призывную комиссию. В случае подтверждения годности к военной службе, они получат возможность быть призванными на общих основаниях.
В ходе текущей призывной кампании по прибытии на сборные пункты новобранцы получат обмундирование по сезону расцветки согласно родам и видам войск, средства личной гигиены и банковские карты национальной платежной системы «Мир».
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