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На аэродромах в Ленинградской области проходят тренировки механизированной колонны военного парада в Петербурге
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На аэродромах в Ленинградской области проходят тренировки механизированной колонны военного парада в Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году по Дворцовой площади города-героя на Неве пройдут маршем колонны гусеничной и колесной техники общим количеством более 95 единиц.
На военных аэродромах в Ленинградской области проходят тренировки парадных расчетов пеших колонн и механизированной колонны.
В военном параде по Дворцовой площади города-героя Санкт-Петербурга в этом году пройдут маршем колонны гусеничной и колесной техники общим количеством более 95 единиц. Колесная техника будет представлена бронетранспортерами БТР-82А, универсальными бронированными автомобилями повышенной проходимости «Тайфун-К», специальными транспортными средствами «Тигр», боевыми машинами реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», пусковыми установками зенитной ракетной системы С-400, самоходными артиллерийскими орудиями «Нона-СВК», пусковыми установками оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и другими боевыми и специальными машинами. Гусеничная техника будет представлена танками Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-3, самоходными артиллерийскими установками «Мста-С». Возглавят механизированную колонну легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85.
На взлетно-посадочной полосе аэродрома, где размечена площадка, в точности повторяющая маршрут движения по главной площади Петербурга, водители и механики-водители многотонных машин оттачивают навыки по управлению техникой при движении в парадном строю, добиваясь ювелирной точности. Параллельно тренировкам проходит обслуживание техники и подготовка ее к параду. Специалисты ремонтных подразделений развернули пункты заправки, мойки и покраски.
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