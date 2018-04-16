Что делает зенитный комплекс «Антей-2500» одним из лучших в мире

Новейший комплекс может уничтожать весь спектр летательных аппаратов: от стратегических бомбардировщиков, изготовленных с применением технологии «стелс», до крылатых ракет.

Не поздоровится также летающим радарам типа AWACS и постановщикам помех. Максимальная дальность поражения таких целей может достигать 400 км, а высота 30 км. Минимальная эффективная поверхность рассеивания уничтожаемых целей — 0, 02 кв.м.

Еще одной важной задачей для «Антея 2500» является борьба с баллистическими ракетами. Так, дистанция уничтожения тактических баллистических ракет достигает 40 км, оперативно-тактических — 30 км. При этом объекты могут двигаться на высотах до 25 км со скоростью 4500 м/с.

Уникальной особенностью комплекса является гусеничное шасси с использованием узлов всем известного танка Т-80. Благодаря этому достигается высокая проходимость, значительно превышающая характеристики колесной техники. Удельное давление на грунт составляет всего около 0,85 кг/кв.см.

Максимальная скорость передвижения — 55-60 км/ч. Запас хода — 250 км, при этом работа установленного на шасси специального газотурбинного агрегата, обеспечивающего машины комплекса электроэнергией, достигает 2 часов.

Боевая техника уверенно работает при морозах до -50°С и при жаре до +50°С, на высотах в 3000 м. Комфортное нахождение внутри машин обеспечивают кондиционеры. Для успешного действия на зараженной местности предусмотрена фильтровентиляционная установка.

Для осуществления связи между машинами и с вышестоящим командованием смонтированы современные радиостанции. Также имеются системы навигации.

Время развертывания и свертывания системы всего — 6 минут.