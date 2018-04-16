На Украине боятся российского ответа в Азовском море

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.

В штабе АТО считают, что основной целью подобных действий сегодня являются симметричные мероприятия на задержание российского рыболовецкого судна «Норд» в акватории Азовского моря.

26 апреля украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд». Капитана судна и экипаж задержали. 10 апреля капитан Владимир Горбенко вышел из СИЗО , хотя адвокаты ещё 6 марта внесли залог, установленный судом в рамках рассмотрения дела о якобы незаконном въезде на территорию Крыма . Остальным членам экипажа назначен административный штраф в размере около $1200.