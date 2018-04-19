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Новый китайский истребитель поступил на боевую службу
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Новый китайский истребитель поступил на боевую службу 

Свободная пресса 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом пишет газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на за официальное заявление ВВС Народно-освободительной армии Китая.
При этом отмечается, что истребитель оснащён передовым радиоэлектронным оборудованием и большим арсеналом средств поражения.
Отличительной особенностью нового, разработанного Китаем самолёта, является то, что он может вести воздушный бой на ближней и средней дистанции и наносить высокоточные удары по наземным и морским целям.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайский реактивный пассажирский лайнер нового поколения ARJ21−700 завершил испытательные полёты
Справка «СП»
J-10C — китайский сверхзвуковой истребитель третьего поколения. Впервые был показан в июле 2017 года на полигоне Чжужихэ в АР (Внутренняя Монголия), когда Народно-освободительной армии Китая отмечала свое 90-летие.
Новый истребитель расширит возможности ВВС КНР по ведению наступательных и оборонительных действий и улучшит их способность выполнять поставленные задачи и миссии.
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