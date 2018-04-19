Новый китайский истребитель поступил на боевую службу

Об этом пишет газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на за официальное заявление ВВС Народно-освободительной армии Китая

При этом отмечается, что истребитель оснащён передовым радиоэлектронным оборудованием и большим арсеналом средств поражения.

Отличительной особенностью нового, разработанного Китаем самолёта, является то, что он может вести воздушный бой на ближней и средней дистанции и наносить высокоточные удары по наземным и морским целям.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайский реактивный пассажирский лайнер нового поколения ARJ21−700 завершил испытательные полёты

Справка «СП»

J-10C — китайский сверхзвуковой истребитель третьего поколения. Впервые был показан в июле 2017 года на полигоне Чжужихэ в АР (Внутренняя Монголия ), когда Народно-освободительной армии Китая отмечала свое 90-летие.

Новый истребитель расширит возможности ВВС КНР по ведению наступательных и оборонительных действий и улучшит их способность выполнять поставленные задачи и миссии.

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