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Новый китайский истребитель J-10C поступил на боевую службу
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Новый китайский истребитель J-10C поступил на боевую службу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Новый многоцелевой китайский истребитель J-10C в понедельник поступил на боевую службу. Об этом объявили сегодня ВВС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.
Истребитель оснащен передовым радиоэлектронным оборудованием и большим арсеналом средств поражения. Разработанный Китаем самолет может вести воздушный бой на ближней и средней дистанции и наносить высокоточные удары по наземным и морским целям, говорится в заявлении ВВС.
J-10C — китайский сверхзвуковой истребитель третьего поколения. Впервые он был показан в июле 2017 года на полигоне Чжужихэ в АР Внутренняя Монголия, когда НОАК отмечала свое 90-летие.
Новый истребитель расширит возможности ВВС страны по ведению наступательных и оборонительных действий и улучшит их способность выполнять поставленные задачи и миссии, отмечается в заявлении. -0-
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