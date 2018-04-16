Новый китайский истребитель J-10C поступил на боевую службу

Пекин, 16 апреля / Синьхуа / — Новый многоцелевой китайский истребитель J-10C в понедельник поступил на боевую службу. Об этом объявили сегодня ВВС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.

Истребитель оснащен передовым радиоэлектронным оборудованием и большим арсеналом средств поражения. Разработанный Китаем самолет может вести воздушный бой на ближней и средней дистанции и наносить высокоточные удары по наземным и морским целям, говорится в заявлении ВВС.

J-10C — китайский сверхзвуковой истребитель третьего поколения. Впервые он был показан в июле 2017 года на полигоне Чжужихэ в АР Внутренняя Монголия , когда НОАК отмечала свое 90-летие.

Новый истребитель расширит возможности ВВС страны по ведению наступательных и оборонительных действий и улучшит их способность выполнять поставленные задачи и миссии, отмечается в заявлении. -0-