«Техмаш» участвует в выставке DSA-2018 в Малайзии

Фото: Антон Тушин

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех принимает участие в Международной выставке вооружения и оборонных технологий DSA-2018, которая проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 16 по 19 апреля 2018 года. В экспозицию вошли образцы авиационных бомбовых средств поражения, артиллерийских выстрелов, средств ближнего боя, снарядов к реактивным системам залпового огня и др.

Среди представленных экспонатов неуправляемая авиационная ракета С-80ФП, которая предназначена для поражения одиночных и групповых целей: небронированной и легкобронированной техники, надводных кораблей. Тактико-технические характеристики по эффективности действия, эксплуатационной надежности и безопасности ракеты не имеют аналогов. Дальность стрельбы — до 6 км.

Также следует отметить образец реактивной многоцелевой гранаты РМГ с гранатометом одноразового применения. РМГ по совокупности тактико-технических характеристик превосходит мировые аналоги и применяется для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов легкобронированной техники, а также живой силы и огневых средств противника, находящихся на открытой местности, в полевых укреплениях и зданиях.

Авиационные средства поражения представлены объемно-детонирующей бомбой ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие образцы аналогичного вооружения в данном калибре. Боеприпас уничтожает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу, а также обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Кроме того, боеприпас может применяться с различных высот, как с самолетов фронтовой авиации, так и вертолетов.

На стенде «Техмаша» также демонстрируются боеприпасы для артиллерийских систем. Например, 152-мм выстрел 3ВОФ58 с осколочно-фугасным снарядом и полным переменным зарядом к гаубице 2А65, самоходной гаубице 2С19. Оружие применяется против артиллерийских и минометных батарей, средств ПВО, пусковых установок тактических ракет, бронированных огневых средств и оборонительных сооружений.

Международная азиатская выставка вооружения и военной техники DSA по масштабам проведения и количеству участников входит в пятерку крупнейших мировых выставок вооружений и военной техники сухопутных войск, войск ПВО, военно-морских сил, войск специального назначения, а также конверсионной продукции.