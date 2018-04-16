«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию на выставке DSA 2018 в Малайзии

«Рособоронэкспорт» выступает организатором единой российской экспозиции на XVI Международной выставке вооружения и военной техники DSA 2018, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Куала-Лумпуре . На стенде компании представлено более 250 образцов продукции военного назначения, произведенных предприятиями российского оборонного комплекса.

«Сегодня Малайзия и другие страны Юго-Восточной Азии активно реализуют программы модернизации и переоснащения своих вооруженных сил. Экспортный потенциал российского оружия здесь традиционно высок и дополнительно подкрепляется успешным применением российской техники в масштабных антитеррористических операциях. Учитывая возрастающее влияние стран Азиатско-Тихоокеанского региона, «Рособоронэкспорт» продемонстрирует на DSA 2018 свои возможности поставлять лучшие образцы продукции военного назначения для всех видов и родов войск вооруженных сил, а также готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в любых удобных для наших партнеров формах, в том числе и с передачей технологий», — сообщил Сергей Гореславский.

«Рособоронэкспорт» принимает участие в DSA 2018 в составе единой российской экспозиции. На стенде компании представлено более 250 образцов продукции военного назначения, произведенных предприятиями российского оборонного комплекса.

«Мы надеемся, что наше участие в DSA-2018 станет важным этапом в наращивании военно-технического сотрудничества России с Малайзией и другими государствами АТР, а проведенные во время этого форума переговоры станут основой для заключения будущих контрактов на приобретение ими российского вооружения и военной техники», — добавил Сергей Гореславский.

Как рассказали в компании, в структуре российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии сегодня приоритетное место занимает авиационная составляющая. Среди наиболее перспективных самолетов для этого рынка выделяют многоцелевые сверхманевренные истребители семейства «Су» (Су-35 и Су-30МКМ), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, учебно-боевой самолет Як-130.

Юго-Восточная Азия также является одной из главных точек роста экспорта российской вертолетной техники. «Рособоронэкспорт» представит на выставке все типы вертолетов, которые могут действовать в сложных природно-климатических условиях и по критерию «эффективность — стоимость» превосходят своих конкурентов.

Внимание заказчиков традиционно привлекают российские военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и транспортно-боевые Ми-35М благодаря их многофункциональности, уникальным транспортным возможностям, превосходящим конкурентов, а также способности эффективно работать в тропической местности и в труднодоступных горных районах с перепадами высот и температуры воздуха.

Значительный экспортный потенциал представленных на DSA 2018 российских легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т и боевых Ми-28НЭ на рынке стран Юго-Восточной Азии определяется высокими боевыми, функциональными и эксплуатационными характеристиками.

Ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд военно-морских сил, сухопутных войск, а также к средствам ПВО, в частности, к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» и переносному зенитно-ракетному комплексу «Игла-С».

Российская военно-морская техника хорошо известна в Малайзии и регионе в целом. Сегодня наиболее перспективными на рынке считаются патрульные катера проектов 14310 «Мираж» и 12200 «Соболь», фрегат «Гепард-3.9» на базе сторожевого корабля проекта 11661, а также большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.

Как считают специалисты «Рособоронэкспорта», внимание представителей сухопутных войск привлекут демонстрируемые компанией на выставке танки Т-90С и Т-90МС, противотанковые ракетные комплексы «Метис-М1», «Корнет-ЭМ», а также автоматы Калашникова сотой серии.