Зачем русские затопили Черноморский флот во время Крымской войны

Русский Черноморский флот считался отлично организованным боевым соединением. Он приобрёл такую славу в тот долгий период (1834-1851 гг.), когда им командовал адмирал М. П. Лазарев (первооткрыватель Антарктиды). Перед началом войны с Турцией , весной и летом 1853 года, в Петербурге обсуждался вопрос, не следует ли высадить десант на берегах Босфора, чтобы одним ударом взять Константинополь и выиграть войну? В полном превосходстве русского флота над турецким никто не сомневался. Однако император Николай I и многие генералы засомневались в способности сухопутной армии быстро овладеть укреплениями османской столицы. В итоге был избран осторожный образ действий, не принесший успеха. [С-BLOCK]

Между тем русский Черноморский флот доказал своё превосходство над противником. В ноябре 1853 года эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова уничтожила турецкий флот на рейде Синопа. Но после этого положение на Чёрном море изменилось. В него вошли флоты Англии Франции , в марте 1854 года объявивших России войну.

Соотношение сил по основным боевым кораблям складывалось теперь не в пользу русского флота. У него на Чёрном море было 14 линейных кораблей, 13 фрегатов и 52 корабля других типов, в то время как у соединённого англо-французского флота — 26 линейных кораблей, 24 фрегата и 37 прочих судов. При этом у русских было только 6 паровых фрегатов (пароходофрегатов) и 23 паровых судна более мелкого класса, тогда как у союзников на паровой тяге были 8 линкоров, почти все фрегаты (22) и 35 прочих судов. Таким образом, англо-французский флот превосходил русский не только по огневой силе, но и по маневренности. [С-BLOCK]

С прибытием флота союзников в Чёрное море русский флот стал отсиживаться на рейде Севастополя . Он не препятствовал свободной переброске английских, французских и турецких войск с одного театра на другой. Теперь союзники стали полными хозяевами Чёрного моря. 10 (22) апреля 1854 года английские и французские корабли практически безнаказанно обстреляли Одессу, потопив множество коммерческих судов (не только русских, но и нейтральных стран) на рейде, вызвав в городе большие разрушения и пожары. Высадив экспедиционный корпус сначала в Варне, союзники, после ухода русских войск из Дунайских княжеств (нынешней Румынии ), решили перебросить его в Крым и снова сделали это беспрепятственно.

Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами на Чёрном море в это время был адмирал А. С. Меньшиков. Свою карьеру он сделал, служа при дворе и в сухопутной армии. Любопытно, что ещё в 1820 году ему был предложен пост командующего Черноморским флотом, но он отказался, так как справедливо считал себя несведущим в морском деле и непригодным для такой должности. [С-BLOCK]

1 (13) сентября 1854 года союзники высадились в Крыму у Евпатории . Меньшиков приказал не препятствовать высадке, так как надеялся уничтожить армию союзников на суше. Однако в битве на реке Альма 8 (20) сентября союзники одержали полную победу. Меньшиковым, отступившим с остатками армии не к Севастополю, а вглубь Крымского полуострова, овладели паника и отчаяние. Вечером того же дня он прислал приказ начальнику штаба Черноморского флота вице-адмиралу В. А. Корнилову: «Вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению, морские орудия снять, а моряков отправить на защиту Севастополя».

На следующий день Корнилов собрал военный совет флота и предложил другой вариант: атаковать флот союзников и, пусть даже ценою гибели своих кораблей, нанести ему как можно большие потери. Таким образом, Корнилов предпочитал славную гибель флота в бою его затоплению. Однако и это тоже был жест отчаяния. Ведь целью затопления было не дать вражеским кораблям пройти на рейд Севастополя. Но ведь это можно было сделать и силами ещё незатопленного флота на том же рейде. Причём, будучи потопленными в бою, русские корабли послужили бы таким же заграждением, как и потопленные помимо боя. Поскольку и тот, и другой вариант предполагал гибель экипажей кораблей, большинство их командиров высказалось за выполнение приказа Меньшикова. С кораблей должны были быть сняты экипажи, пушки и боеприпасы и распределены по берегу для сухопутной обороны Севастополя. [С-BLOCK]

11 (23) сентября началось затопление судов. Их расстреливали с берега из пушек. Со слезами на глазах старые моряки провожали свои боевые корабли, скрывавшиеся теперь под водой. Всего в этот раз было затоплено пять линкоров и два фрегата. Затем осенние бури разметали часть заграждения. Тогда был затоплен ещё один линкор, а зимою — ещё три линкора и три фрегата.

Итак, русский Черноморский флот сыграл лишь страдательно-пассивную роль в обороне Севастополя. Его затопление считается символическим актом окончания эры парусных кораблей, их капитуляции перед паровыми. Однако у историков остаются вопросы. Неужели эти военно-морские силы нельзя было использовать более эффективно? Ведь оставшиеся незатопленными русские пароходофрегаты «Владимир» и «Херсонес» не раз оказывали поддержку сухопутным войскам своим огнём, а также выходили в море для атак кораблей противника. Раз заграждение из затопленных кораблей не мешало русским кораблям выходить со севастопольского рейда, следовательно, оно одно не помешало бы и кораблям противника прорваться на него. А если так, то сколько бы больше пользы обороне Севастополя могли принести незатопленные боевые корабли на его рейде? [С-BLOCK]

Кроме того, представляется вероятным, что часть кораблей Черноморского флота, будучи заранее распределённой по другим портам Чёрного моря, могла бы растащить по нему силы англо-французского флота и сделать его действия менее сосредоточенными и эффективными. Возможности максимально полезного использования сил русского Черноморского флота в условиях превосходства противника на море, очевидно, не были заранее продуманы и испробованы.