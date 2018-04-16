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Саперы ЧФ за три месяца уничтожили около 700 боеприпасов времен ВОВ
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Саперы ЧФ за три месяца уничтожили около 700 боеприпасов времен ВОВ 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Инженерные подразделения Черноморского флота (ЧФ) России в ходе обезвреживания местности в районе севастопольского аэродрома Бельбек за три месяца обнаружили и уничтожили около 700 снарядов, мин, гранат и других боеприпасов периода Великой Отечественной войны, очистив от взрывоопасных предметов около 130 гектаров, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения ЧФ.
"Саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса ЧФ в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек обнаружили и уничтожили около 700 различных боеприпасов. Всего за три месяца проведенных работ очищено около 130 гектаров прилегающей к аэродрому местности", — говорится в сообщении.
В ЧФ отметили, что «обнаружены и ликвидированы фугасные минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и стрелковые боеприпасы».
Инженерные подразделения ЧФ, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами, отмечается в сообщении.
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