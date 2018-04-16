Саперы ЧФ обнаружили и уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек

За три месяца проведённых работ от миномётных мин, артиллерийских снарядов, ручных гранат и патронов к стрелковому оружию очищено около 130 га прилегающей к аэродрому местности.

Саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов в районе аэродрома Бельбек обнаружили и уничтожили около 700 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Обнаружены и ликвидированы фугасные миномётные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Всего за три месяца проведённых работ очищено около 130 га прилегающей к аэродрому местности.

Инженерные подразделения ЧФ, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами.