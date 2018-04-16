Ещё
Саперы ЧФ обнаружили и уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саперы ЧФ обнаружили и уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За три месяца проведённых работ от миномётных мин, артиллерийских снарядов, ручных гранат и патронов к стрелковому оружию очищено около 130 га прилегающей к аэродрому местности.
Саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов в районе аэродрома Бельбек обнаружили и уничтожили около 700 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
Обнаружены и ликвидированы фугасные миномётные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и патроны к стрелковому оружию.
Всего за три месяца проведённых работ очищено около 130 га прилегающей к аэродрому местности.
Инженерные подразделения ЧФ, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами.
ТК «Звезда»: последние новости
В Европе предупреждают авиакомпании о риске полетов из-за бомбардировок Сирии Железный марш: тренировка парадных расчетов в Алабино Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему связи условного противника
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки349
Трамп предъявил России новое обвинение106
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии135
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы87
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение