Западный военный округ готовится к петербургскому Параду Победы на аэродроме в Ленобласти

Тренировки парадных расчетов пеших и механизированной колонн начались на аэродроме в Ленинградской области в рамках подготовки к торжественному маршу, который состоится 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга , сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В этом году перед Зимним дворцом пройдут 95 единиц гусеничной и колесной техники. Это бронетранспортеры БТР-82А, универсальные бронированные автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», специальные транспортные средства «Тигр» и др. Гусеничная техника будет представлена танками Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-3, самоходными артиллерийскими установками «Мста-С». Возглавят механизированную колонну легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85.

На взлетно-посадочной полосе аэродрома, где проходят тренировки, размечена площадка, повторяющая маршрут движения по главной площади Петербурга, водители и механики-водители многотонных машин оттачивают навыки по управлению техникой при движении в парадном строю, добиваясь ювелирной точности.