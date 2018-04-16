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В Самарской области 7 девушек отправились служить по контракту
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В Самарской области 7 девушек отправились служить по контракту 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области 300 человек поступили на контрактную военную службу. Среди них 7 девушек. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Асфан Валеев.
— Девушки идут служить, в основном, как связисты, медики или на контрольно-пропускные пункты, — пояснил Асфан Валеев.
По его словам, в этом году план набора контрактников небольшой, меньше 1000 человек. При этом молодые люди, получившие среднее профессиональное или высшее образование, могут вместо срочной службы выбрать службу по контракту. Такой возможностью воспользовались 58 призывников — 41 выпускник ссузов и 17 молодых людей, окончивших вузы.
Всего же в эту военную кампанию в ряды вооруженных сил России планируют призвать 2589 человек.
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